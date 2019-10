OM : 15 ME pour Ocampos, Séville dit merci pour le cadeau

Dans : OM, Liga, Mercato.

En difficulté avec les limites du fair-play financier, l’Olympique de Marseille a dû vendre avant de recruter au mercato estival.

C’est pourquoi Lucas Ocampos, qui souhaitait rester et prolonger son contrat, a été invité à rejoindre le FC Séville. Et pour cause, le pensionnaire de Liga a transmis une proposition à hauteur de 15 M€. Un montant difficile à refuser compte tenu de la situation financière de l’OM. D’autant que l’Argentin était à un an de la fin de son bail. On pensait donc que le club phocéen réalisait une excellente affaire. Mais quelques semaines plus tard, le gros coup ressemble davantage à un cadeau pour les Andalous, ravis des performances de leur recrue (2 buts en Liga).

En effet, l’ABC de Sevilla, qui se réfère aux estimations de l’Observatoire du Football (CIES), indique que le prix d’Ocampos se situe désormais entre 40 et 50 M€ ! Autrement dit, la valeur de l’ailier de 25 ans aurait déjà triplé ! De quoi nourrir des regrets pour Marseille, sachant que les 15 M€ négociés ne sont pas intégralement entrés dans les caisses du club. L’AS Monaco, ancienne formation de l’international argentin, a effectivement récupéré 4,5 M€ grâce aux 30 % à la revente réclamés lors de son transfert à l’OM. Cela fait beaucoup, sans compter la perte sportive d’un joueur aussi impliqué sur le terrain…