Esp : Mbappé-Haaland, le Real Madrid prépare 852ME !

Dans : Mercato.

Si le PSG rêve d'associer Neymar et Lionel Messi, le Real Madrid lorgne sur un duo d'enfer composé de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais le coût est monumental.

Même s’il n’a pas tenu son rang dimanche soir contre l’AS Monaco, Kylian Mbappé fait rêver toute l’Europe du football, les regards étant plutôt fixés sur la prestation XXL du champion du monde français du PSG contre le Barça, que sur sa copie en Ligue 1. Et dans le même temps, Erling Haaland a, lui, brillé en Bundesliga, même si c’était face à une faible équipe de Schalke 04, après une belle prestation en C1. Du côté du Real Madrid, on ne le cache pas, les deux jeunes attaquants sont sur la liste des éventuels renforts lors du prochain mercato. Mais, avant même de savoir ce qu’il faudra payer au Paris Saint-Germain et au Borussia Dortmund, les médias sportifs madrilènes ont calculé le coût salarial de l’éventuelle double signature de Mbappé et Haaland. Et cela donne forcément le vertige.

Ce lundi, Marco Ruiz, journaliste au quotidien AS, a sorti sa calculatrice et a chiffré le coût de l’opération en tenant compte des charges salariales en Espagne. « Pour Madrid, qui rêve de réunir les deux stars dans son effectif, il est facile de faire le calcul. Les avoir tous les deux sous le maillot des Merengue en même temps coûtera 92ME par ans rien que sur le plan des salaires, sans évidemment parler du prix des transferts (…) Si l’on considère qu’il faudra au moins 150ME pour recruter chacun des deux et qu’ils signeront pour six ans, et qu’il faut ajouter les 92ME par an, on arrive à un investissement total de 852ME sur six ans sachant que Mbappé veut 36ME par saison et Haaland réclame 18ME par an », explique le journaliste. Une opération colossale compte tenu de la situation économique actuelle, d’autant que le Real Madrid traîne déjà les salaires colossaux de Gareth Bale et Eden Hazard. Autrement dit, Zinedine Zidane n'est peut être pas à la veille d'avoir le duo Mbappé-Haaland à l'entraînement sous ses ordres, si toutefois Zizou reste à son poste.