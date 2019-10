Esp : Le Barça prépare ses soldes au mercato

Dans : Mercato.

Peu importe son classement à la trêve, le FC Barcelone sera probablement l’un des grands animateurs du prochain mercato hivernal.

Ce n’est un secret pour personne, le club catalan n’est pas dans sa meilleure forme sur le plan financier. Tout le monde a pu s’en apercevoir cet été, lorsque le champion d’Espagne a proposé toutes les formules possibles pour faire baisser le prix de Neymar. Quelques mois plus tard, l’heure est aux économies puisque le Barça a annoncé à ses socios qu’il fallait vendre pour 124 millions d’euros ! Autant dire que Barcelone ne retiendra pas les joueurs moins utilisés. Si le Bayern Munich décide de lever l’option d’achat du prêt de Philippe Coutinho fixée à 120 millions d’euros, les problèmes du Barça seront réglés.

Mais dans le cas contraire, plusieurs départs sont à prévoir dès cet hiver, prévient Mundo Deportivo. Surtout dans l’entrejeu où l’entraîneur Ernesto Valverde peine à contenter tous ses éléments. On pense notamment à Ivan Rakitic (31 ans), l’ancienne cible du Paris Saint-Germain qui accepte difficilement son statut de remplaçant derrière Frenkie de Jong et Arthur. Une situation qui attire l’attention de Manchester United et de l’Inter Milan, également intéressé par le Chilien Arturo Vidal (32 ans), frustré par son faible temps de jeu. Enfin, le jeune formé à la Masia Carles Aleña (21 ans) serait dans le viseur de Tottenham malgré sa mise à l’écart à Barcelone. Avis aux amateurs…