Erling Haaland affole les finances européennes, City répond présent !

La bataille fait rage en Europe pour s'arracher les services d'Erling Haaland pour les prochaines saisons. Dans les prétendants au Norvégien, le Real Madrid et Manchester City se détachent avec un avantage pour les Citizens qui lui font un pont d'or.

Quel que soit le contexte économique, les grands joueurs affolent toujours le marché européen. Malgré la crise du Covid et les incertitudes qui planent sur les finances de nombreux grands clubs, Erling Haaland devrait s'arracher à prix d'or l'été prochain. Le jeune attaquant de 21 ans est beaucoup trop précoce, performant et prometteur pour échapper à une lutte féroce entre grands du continent. Si ses prétendants n'ont pas manqué avec le FC Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou encore les deux Manchester, la situation tend à se clarifier. Le Real et Manchester City ont pris les devants dans ce dossier complexe et onéreux.

City veut faire d'Haaland le joueur le mieux payé d'Angleterre

Manchester City est même le mieux placé des clubs européens sur la question Haaland. Jouissant d'un solide actionnaire émirati et de droits TV britanniques au-dessus du lot en Europe, le club mancunien est en mesure d'offrir un salaire à la hauteur du talent d'Erling Haaland. Selon les informations du Daily Mail, les Citizens proposeraient 600 000 euros par semaine au Norvégien pour signer chez eux. Cela en ferait le joueur le mieux rémunéré de Premier League devant Cristiano Ronaldo et Kevin De Bruyne qui ne touchent que 457 000 euros par mois.

Real Madrid believe it's possible for them to sign both Kylian Mbappe AND Erling Haaland this summer 🤯 pic.twitter.com/jR1VOCAPd5 — GOAL (@goal) March 15, 2022

Manchester City prend donc une sérieuse option dans ce dossier mais il lui reste encore un adversaire qui n'a pas dit son dernier mot, le Real Madrid. Les Merengues rêvent toujours d'associer Kylian Mbappé et Erling Haaland la saison prochaine du côté de Bernabeu. Pour ce faire, le Real compte muscler son offre auprès du Borussia Dortmund selon le journal espagnol Marca. Les Madrilènes réfléchissent à une offre de 130 millions d'euros pour le club allemand et à un contrat de six ans pour le Norvégien. Une opération estimée à 350 millions d'euros pour eux. Une chose est sûre, quel que soit son choix, Haaland devrait s'y retrouver sur le plan financier.