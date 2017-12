En vol pour Naples, Machach fait coucou à Toulouse

Dans : Mercato, Serie A, TFC.

Rudi Garcia et Pascal Dupraz auront du mal à y croire ! Peu utilisé par ses entraîneurs à l’Olympique de Marseille et à Toulouse, Zinédine Machach (21 ans) s’apprête à rejoindre un cador italien.

On pourrait presque croire à une blague tant que le scénario semble improbable. Car on parle bien de ce milieu polyvalent en manque de temps de jeu au Téfécé, et qui s’était montré pour de mauvaises raisons avec l’équipe réserve. Le 16 septembre dernier, le natif de Marseille s’en était pris physiquement au coach Denis Zanko après un match contre Alès.

Sans surprise, le président Olivier Sadran l’avait mis à pied avant de le licencier. Avec sa nouvelle réputation, on voyait mal Machach rebondir au sein d’une formation huppée. Et pourtant… D’après L’Equipe, l’ancien Toulousain va bel et bien signer à Naples ! A la suite d’une réunion avec les agents du joueur la semaine dernière, l’actuel leader de Serie A, qui suivait sa cible depuis deux ans, a récemment transmis une offre.

Machach sera prêté

Malgré la proposition de l’Olympiakos, Machach devrait s’engager pour une longue durée avec le Napoli qui aurait prévu de le prêter à un club du championnat italien. Le temps pour lui de s’habituer au football transalpin et de retrouver la forme, étant donné qu’il n’a plus joué en professionnel depuis le 15 septembre dernier. Autant dire que Toulouse ne s’attendait pas à ça !