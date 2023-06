Sergio Ramos trouve déjà un club, il avait tout prévu

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Alors qu'une prolongation de contrat était dans les tuyaux, Sergio Ramos ne continuera pas l'aventure au PSG. L'Espagnol ne devrait pas tarder à rebondir.

Sergio Ramos et le PSG, c'est terminé ! Le champion du monde espagnol disputera son ultime match avec le club de la capitale ce samedi soir lors de la réception de Clermont en Ligue 1. Les champions de France et l'ancien joueur du Real Madrid n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un futur contrat, alors que le PSG proposait à Ramos une baisse drastique de son salaire. Le joueur de 37 ans ne manquera pas de propositions pour son futur. Et comme beaucoup de footballeurs en fin de carrière, l'Arabie saoudite s'intéresse à son profil...

Sergio Ramos, bonjour l'Arabie saoudite ?

Selon les informations de Defensa Central, cela fait quelque temps déjà que Sergio Ramos sait qu'il ne prolongera pas au PSG. Le média indique en effet que la légende du Real Madrid est en contacts avancés avec Al-Hilal, également très intéressé par Leo Messi. Le club de Riyad propose à Sergio Ramos un contrat de minimum deux saisons, accompagné d'un salaire annuel de 30 millions d'euros plus des avantages fiscaux. Al-Hilal n'est pas le seul club intéressé puisqu'Al-Nassr étudie aussi son profil. Le fait de réunir Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo plait beaucoup à la formation entrainée par Dinko Jeličić. A l'instar de Leo Messi, Sergio Ramos devrait donner le nom de sa future équipe dans les prochaines heures, une fois la saison terminée avec le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui va voir sa défense totalement chamboulée lors du prochain exercice. L'arrivée de Milan Skriniar est bouclée et le club francilien insiste pour s'attacher les services de Lucas Hernandez. Reste à connaitre aussi l'identité du prochain entraineur, alors que Christophe Galtier ne sera pas conservé et vivra aussi ses derniers instants au PSG ce samedi soir au Parc des Princes contre Clermont.