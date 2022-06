Darwin Nunez tout proche de Liverpool !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La presse portugaise en fait sa Une ce jeudi, Darwin Nunez est bien parti pour signer à Liverpool.

L’attaquant uruguayen, qui a marqué les esprits cette saison en Ligue des Champions et notamment face aux Reds, a trouvé un accord avec le club de la Mersey pour un contrat de cinq ans et un salaire de 6 millions d’euros par an. Les deux clubs négocient encore pour son transfert, mais un accord a également été trouvé pour la somme de 80 ME, et 20 ME de bonus supplémentaires. Le Benfica et Liverpool seraient toutefois en désaccord pour le timing du versement des indemnités de transfert. Mais en tout cas, ce transfert a sensation est bien parti pour avoir lieu prochainement, à tel point que Manchester United, qui était également sur le coup pour l’Uruguayen, a fait demi-tour et se concentre sur d’autres pistes désormais.