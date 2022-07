Cristiano Ronaldo obsédé par Messi, Griezmann en victime collatérale

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le départ de Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité à Manchester United, le Portugais souhaitant disputer la Ligue des Champions cette saison.

De retour au centre d’entraînement de Manchester United en début de semaine, Cristiano Ronaldo souhaite toujours quitter les Red Devils. En cette fin de semaine, The Athletic confirme les envies de départ de CR7, lequel a toujours l’intention de faire ses valises dans un but très simple : continuer à jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas à Manchester United, qui a raté le coche la saison dernière et qui n’est pas parvenu à décrocher son billet pour la plus prestigieuse des compétitions. Dans son dernier article, le média britannique affirme que Cristiano Ronaldo souhaite disputer la Ligue des Champions dans le seul et unique but de consolider son record de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Il est écrit par ailleurs que le Portugais souhaite aussi devenir le meilleur buteur de l’histoire de la phase de poules. Or, il a pour l’instant trois buts de retard sur un certain Lionel Messi, lequel disputera bien sûr la Ligue des Champions avec le PSG la saison prochaine.

Un échange Ronaldo - Griezmann refusé par l'Atlético

“A genética carrega o revólver, o estilo de vida puxa o gatilho”



MLR pic.twitter.com/XWl6UOrEjC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 26, 2022

Cela étant dit, l’avenir de Cristiano Ronaldo reste toujours très flou, car on imagine encore très mal dans quel club le Portugais est susceptible de rebondir. Ces derniers jours, c’est la piste de l’Atlético de Madrid qui revient avec le plus d’insistance, malgré la trahison que cela représenterait vis-à-vis des supporters du Real Madrid. A en croire les informations du site OK Diario, les Colchoneros ont tenté une approche originale auprès de Manchester United pour obtenir le renfort de Cristiano Ronaldo. L’Atlético aurait proposé les services d’Antoine Griezmann en échange d’un prêt avec option d’achat de Cristiano. Une proposition refusée par Manchester United dans la mesure où Erik Ten Hag ne souhaite pas recruter le Français de l’Atlético. De son côté, Cristiano Ronaldo est sorti du silence pour la première fois sur Instagram en démentant timidement la piste l’associant à l’Atlético. Le Portugais a publié des smileys morts de rire en-dessous d’une information relayant justement l’intérêt des Colchoneros à son égard. Le mercato de CR7 est donc toujours aussi difficile à lire et fin juillet, bien malin est celui qui peut affirmer dans quel club l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin jouera à la fin du mercato.