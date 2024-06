Coman au PSG, le Barça flaire le bon coup

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas d'idées cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs français qui intéressent la direction francilienne : Kingsley Coman.

Luis Enrique a pas mal d'ambition sur le marché des transferts cet été. L'entraineur espagnol du PSG veut des joueurs concernés par le club et tournés vers le collectif. Certaines cibles sont plus faciles que d'autres à finaliser. Car le club de la capitale veut boucler des deals importants. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup à Paris depuis quelques heures : Kingsley Coman. Le joueur du Bayern Munich est sur le départ du club allemand depuis l'annonce de l'arrivée probable de Michael Olise en Bavière. Et la perspective de retrouver son club formateur lui plait apparemment beaucoup. Selon Sky Sports, des contacts existent bien entre le PSG et Coman, même si aucune offre n'a été faite au Bayern Munich.

Le prix de Coman est connu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king)

Le Bayern Munich espère vendre Coman et demandera entre 40 et 50 millions d'euros pour racheter les trois dernières années de contrat de l'international français. Si ce dernier est souvent blessé, l'affaire est belle sur le papier. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain n'est pas le seul club à s'intéresser à l'ancien de la Juve. Ces dernières heures, le dossier Coman s'emballe et toujours d'après Sky Sports, deux autres écuries européennes le veulent. Il s'agit du Barça et d'un club anglais dont le nom n'a pas filtré. Les Parisiens vont donc devoir se décider très vite à faire une offre ferme pour Kingsley Coman. Actuellement à l'Euro 2024 avec les Bleus, l'ailier français se donne encore quelques jours de réflexion. En cas de retour dans la capitale, il retrouverait pas mal d'autres internationaux tricolores, tels que Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez.