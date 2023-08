Chelsea met 130 ME sur Caicedo, fin du débat

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La guerre est sur le point de se terminer entre Liverpool et Chelsea pour Moises Caicedo.

Le milieu de terrain de Brighton se dirigeait vers Liverpool, qui avait effectué une offre colossale de 115 millions d’euros pour le faire venir de Brighton. Mais le joueur équatorien, contacté par plusieurs joueurs de Chelsea, voulait rejoindre les Blues. Résultat, le club londonien s’est exécuté et selon Fabrizio Romano, une offre a été faite autour de 130 millions d’euros, hors bonus. Un montant colossal qui va mettre très certainement fin au débat. Il est peu probable que les Reds passent au-dessus de cette somme, alors que Jurgen Klopp était même choqué que le club de la Mersey dépasse la barre des 100 millions d’euros pour un joueur.

🚨 Chelsea are on the brink of signing Brighton midfielder Moises Caicedo, 21, in deal worth £115m as the Ecuador international prepares to snub Liverpool. 🇪🇨 🔵#CFC 🔵 #BHAFC https://t.co/a8f39DycO0 pic.twitter.com/58ceuLQDyl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 13, 2023

Les enchères sont donc sur le point de se terminer, et devrait déboucher sur l’arrivée de Caicedo à Chelsea dans les prochains jours, au terme d’une bataille qui a scotché toute l’Angleterre. Inutile de souligner que Chelsea aura le milieu de terrain le plus cher du monde, avec Enzo Fernandez (100 ME) et Mykhaylo Mudryk (70 ME) en plus de Caicedo, parti pour rejoindre les Blues pour 130 ME.