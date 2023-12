Bernardo Silva lâché pour 50ME, un club assomme le Barça

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Bernardo Silva a récemment signé une prolongation de trois ans avec Manchester City. Mais l'été prochain, le Portugais pourrait bien finir par quitter le navire.

Manchester City a vu certains cadres partir l'été dernier et il était hors de question pour Pep Guardiola de voir Bernardo Silva lui filer entre les doigts. L'entraineur catalan a convaincu l'ancien Monégasque de rester et même de rempiler pour trois saisons. Néanmoins, dans son nouveau contrat, le Portugais a une clause de départ fixée à 50 millions d'euros. De quoi attirer pas mal de clubs, qui pourraient bien passer à l'action l'été prochain lors du marché des transferts. C'est notamment le cas du FC Barcelone mais aussi d'un autre club plus surprenant...

Bernardo Silva, vers la fin avec Manchester City ?

Manchester City compte sur Bernardo Silva et ne compte pas le laisser partir. Mais si le joueur de 29 ans insistait, les champions d'Angleterre se feront une raison. Selon les informations du Daily Star, le FC Barcelone est intéressé à l'idée de lever la clause de Silva l'été prochain. Mais pour cela, les Catalans devront assainir leurs finances, ce qui n'est pas gagné d'avance. Outre le Barça, Benfica pourrait aussi profiter de la situation pour chiper son ancien joueur. Si la destination parait surprenante car Silva n'est pas en fin de carrière, il n'a en revanche jamais caché son désir de revenir jouer dans le club qui l'a révélé aux yeux de Monaco. Le dossier Bernardo Silva n'est donc pas encore terminé. Reste à savoir aussi si le PSG voudra tenter de nouveau sa chance, même s'il se dit que le club de la capitale française a été pas mal déçu de l'attitude du Portugais l'été passé, alors qu'un accord était très proche entre toutes les parties.