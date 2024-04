OM ‍: L'Atalanta va découvrir l'enfer à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM reçoit l'Atalanta jeudi soir au Stade Vélodrome pour le compte des demi-finales aller de la Ligue Europa. Les Phocéens attendent de pied ferme la formation italienne.

L'OM compte bien sauver sa saison en faisant tout pour aller chercher un titre. Et pas n'importe lequel puisque la Ligue Europa n'est plus un rêve lointain pour les Marseillais. Ce jeudi soir au Stade Vélodrome, les hommes de Jean-Louis Gasset reçoivent l'Atalanta. Un adversaire coriace qui a d'ailleurs éliminé Liverpool à la surprise générale au tour précédent. Méfiance donc pour l'OM même si les Phocéens ne s'avanceront pas en victimes contre les Bergamotes. Loin de là même. Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, vient même d'envoyer un message fort à l'Atalanta Bergame.

L'Atalanta débarque au Stade Vélodrome, Longoria a hâte

𝐌𝐀𝐑-𝐒𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄 🗣️



Un soutien sans faille tout au long de la saison et hier soir encore !

Merci aux 5️⃣9️⃣ 4️⃣9️⃣0️⃣ supporters olympiens pour les encouragements lors de cet #OMRCL 🔥#PeupleBleuBlanc 💙 pic.twitter.com/IoZM1Lt9Mp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2024

Lors de quelques mots échangés avec La Gazzetta dello Sport, l'Espagnol a en effet promis l'enfer aux joueurs italiens dans l'enceinte du Stade Vélodrome. « C’est une équipe passionnée, un environnement unique en Europe. Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool. Mais jeudi, ils vivront l'enfer au Vélodrome. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes de la Ligue 1. On a eu des problèmes à Marseille. Marseille a un sentiment particulier avec l'Europe, ce n'est pas un hasard si c'est le seul club français à avoir remporté la Coupe d'Europe. Nous espérons que notre ADN fera aussi la différence face à l'Atalanta », a notamment indiqué Pablo Longoria, plus qu'impatient avant cette rencontre de Ligue Europa dans la cité phocéenne. Dimanche soir dernier, l'OM s'est en plus rassuré avec une victoire importante contre Lens en Ligue 1. Les voyants sont de retour au vert même si l'Atalanta Bergame est aussi une équipe très en forme, elle qui vise le doublé (Coupe d'Italie, Ligue Europa) en cette fin de saison.