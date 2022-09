Benzema et Mbappé, Haaland passe aux aveux

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le mercato est fini, et le clan Haaland est revenu sur le choix de l'attaquant de rejoindre Manchester City. Le Real Madrid était un plan B très lointain.

Erling Haaland est la grosse recrue du mercato à Manchester City. La signature de l’attaquant norvégien s’est faite très naturellement. Même si le buteur du Borussia Dortmund avait fait le tour de l’Europe au printemps dernier, il n’a pas vraiment hésité au moment de rejoindre un club qui lui tient à coeur, puisqu’il en était supporter plus jeune, notamment en raison de la présence de son père, Alf-Inge, dans l’effectif des Skyblues. Néanmoins, pendant des mois avant la fin de la saison, le Real Madrid a rêvé de faire signer le cyborg norvégien pour s’offrir une attaque de feu. Florentino Pérez avait de l’argent de côté, même s’il ne masquait pas sa préférence pour Kylian Mbappé, qui semblait promis à un avenir à la Casa Blanca.

Le Real avait une très mauvaise note

Aucun des deux n’a signé, mais la présence de Karim Benzema semble suffire au bonheur du Real Madrid, et la victoire de la saison dernière en Ligue des Champions le démontre parfaitement. L’attaquant français est sur un nuage depuis le départ de Cristiano Ronaldo, et le Ballon d’Or qui l’attend le mois prochain ne sera clairement pas volé. Des éléments qui ont compté dans la décision d’Erling Haaland, pour qui la ligne d’attaque du Real Madrid ne l’incitait pas vraiment à rejoindre la capitale espagnole.

Haaland explique son choix dans un doc

Dans un documentaire nommé « Haaland The Choice » pour revenir sur sa décision de venir à Manchester City, et qui sort ce samedi sur la plate-forme ‘ViaPlay’ pour les Norvégiens uniquement, le père et représentant du joueur explique justement son choix. « Nous avions établi un premier critère qui était : ‘qui a besoin d’un 9 ?’ Manchester City avait 10/10 à ce niveau, c’était l’option parfaite. Le Real, on lui mettait plus un 5 ou un 6 sur 10 car il y a la façon dont Karim Benzema joue actuellement. Et on se demandait s’ils allaient aussi faire signer Mbappé », a reconnu Alf-Inge Haaland, qui a préféré prendre les devant et rejoindre Manchester City. Et vu son début de saison, le meilleur pour une recrue en terme d’efficacité depuis l’apparition de la Premier League, Erling Haaland ne doit pas regretter une seule seconde son choix.