Barça : Le coup tordu de Ter Stegen, il sort la carte PSG

Dans : Mercato.

Auteur encore une fois d’une saison énorme, Marc-André Ter Stegen est à ranger dans la catégorie des meilleurs gardiens au monde.

Ses réflexes, ses sorties et son jeu balle au pied en font l’une des valeurs sûres du FC Barcelone, surtout à l’heure où la défense est régulièrement en souffrance. Et l’Allemand en est bien conscient, lui qui réclame un énorme salaire afin de prolonger. Actuellement rémunéré à hauteur de 4,5 ME par saison, il demande une multiplication de son salaire par 3, pour s’approcher par exemple de ce que touche un certain Antoine Griezmann. A deux ans de la fin de son contrat, le portier barcelonais fait en tout cas monter la pression, et connait la recette. Son entourage a ainsi laissé filtrer dans OK Diario que le PSG pourrait profiter de ces négociations compliquées pour tenter de le recruter. Une manoeuvre qui ne serait pas vraiment appréciée au sein du board du club catalan.

Cet éventuel transfert peut en tout cas sembler compliqué sachant les relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Mais en cas de clash, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien s’engouffrer dans la brèche, surtout que, malgré son talent et sa solidité, Keylor Navas ne rajeunit pas à 33 ans. En tout cas, si le PSG voulait forcer son transfert « à la Neymar », ce serait quasiment mission impossible. Arrivé à Barcelone avec une clause libératoire à 80 ME, le portier allemand a vu cette clause passer à 180 ME lors de sa dernière prolongation. Même pour l’un des meilleurs gardiens au monde, cela fait beaucoup.