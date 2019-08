Barça : Griezmann l'amnésique, il en a gros sur la patate

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Le transfert d’Antoine Griezmann de l’Atletico de Madrid au FC Barcelone a fait couler beaucoup d’encre durant ce mercato estival.

Il faut dire que depuis un an, le champion du monde et le club catalan se tournaient autour. Au final, le 14 juillet dernier, l’international français a bel et bien changé de dimension en étant transféré au Barça pour 120 millions d’euros. Sauf que cette transaction fait polémique, sachant que son ancienne formation estime que Grizi s’était mis d’accord avec le FCB avant le 1er juillet, date à laquelle sa clause libératoire est passée de 200 ME à 120. Par conséquent, les Colchoneros continuent de réclamer 80 ME aux Blaugrana. Une thèse appuyée par Éric Olhats, ancien conseiller de Grizou et aujourd’hui membre de la cellule de recrutement de l’Atleti.

« Griezmann zappe les gens qui ne font plus partie du décor. J'ai un goût amer. Je lui souhaite de travailler sur cette amnésie. Barcelone l'a contacté avant le huitième de finale de Ligue des Champions entre l'Atlético et la Juventus, en février. Les discussions n'ont pas eu lieu au bon moment. Il y a eu une forme de négligence. Antoine aurait mérité une sortie plus digne. C'est sa faute et celle de son entourage », a lancé, dans le JDD, celui sans qui Griezmann n’aurait probablement jamais percé, sachant que c’est lui qui l’a pris sous son aile en le faisant signer à la Real Sociedad à l’âge de 14 ans. Séparé de son poulain depuis 2017, Olhats a donc du mal avec les nouvelles méthodes de Grizi...