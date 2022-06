Officiel : Arsenal tient son nouveau Vieira

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, Arsenal a officialisé la venue de Fabio Vieira. Le milieu portugais de 22 ans rejoint les Gunners pour cinq ans.

Voilà un nom qui ravive de beaux souvenirs chez les supporters d'Arsenal. Vieira, pas Patrick cette fois-ci mais plutôt Fabio. Milieu comme son aîné français, mais dans un registre plus offensif, il a explosé à Porto depuis deux saisons pour attirer le regard d'Arsenal. Les Gunners sont passés à l'offensive et ont finalement annoncé son recrutement ce mardi soir. Un transfert évalué à 35 millions d'euros avec cinq millions d'euros de bonus. Le jeune milieu de 22 ans a inscrit sept buts et délivré 16 passes décisives en 39 matches la saison passée avec Porto. Le jeune espoir portugais suscite beaucoup d'attentes dans son pays et chez les Gunners qui misent sur lui pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.