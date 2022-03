Après le Clasico, le clan Haaland a choisi son camp !

Dans : Mercato.

Evoqué, notamment, au Real Madrid et au FC Barcelone pour l’été prochain, Erling Haaland, la pépite du Borussia Dortmund, n’a pas encore tranché concernant son avenir. Mais après le match entre les deux grands d’Espagne ce dimanche, le clan du Norvégien s’est en tout cas enthousiasmé devant la victoire du Barça.

Estimé à 150 millions d’euros par les sites spécialisés, Erling Haaland est un phénomène de précocité. À seulement 21 ans, il vient de boucler une saison à 48 buts en 51 matches. Sur l’exercice en cours, il en est déjà 28 réalisations en… 26 rencontres. Très impressionnant, et ce malgré quelques sérieux pépins physiques ces dernières semaines, dont un problème à la hanche. De quoi attirer les plus grosses écuries européennes, surtout que l’attaquant international norvégien au mètre 94 disposerait d’une clause libératoire à 75 millions d’euros pendant quelques jours encore. Concrètement, trois clubs seraient à l’affût pour signer Haaland. Il s’agit des Anglais de Manchester City, et des Espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le Real et le Barça étaient justement opposés dans le traditionnel Clasico hier dimanche soir, le troisième de la saison. Après deux défaites, en Liga au Camp Nou puis en Supercoupe d’Espagne sur terrain neutre, les Catalans ont fait mieux que sauver l’honneur en infligeant un cinglant 4 à 0 au récent tombeur du PSG en Ligue des Champions. Souvent évoqué pour être un proche de la famille Haaland, Jan Aage Fjortoft, ex-international norvégien, s’est lâché sur les réseaux sociaux en pointant du doigt le travail du coach du FC Barcelone, Xavi, ainsi que celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais pourrait d’ailleurs être le futur coéquipier d’Erling Haaland à la pointe de l’attaque du Barça la saison prochaine. En tout cas, le clan du “Cyborg” semble avoir été conquis par la démonstration des Blaugranas au Bernabeu. De là à dire que les deux anciens joueurs de Dortmund porteront le même maillot d’ici quelques semaines, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Mais cette sortie médiatique aura été loin de passer inaperçue, c’est le moins que l’on puisse écrire.