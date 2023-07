Alerte rouge, l’Arabie Saoudite s’attaque à Moussa Diaby

Dans : Mercato.

L’Arabie Saoudite continue son mercato de feu et vise un international français dans la force de l’âge en la personne de Moussa Diaby.

Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Ngolo Kanté… Le début du mercato estival laissait penser que l’Arabie Saoudite ne recrutait que des joueurs en fin de carrière, ce qui ne représentait pas réellement un danger pour les clubs européens. Les jours suivants ont douché l’optimisme puisque le pays du Moyen-Orient s’est attaché les services de Ruben Neves, Kalidou Koulibaly ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Il est désormais très clair que l’Arabie Saoudite est un sérieux concurrent des gros clubs européens et la nouvelle cible saoudienne le prouve.

Al Nassr propose 40 ME à Leverkusen pour Diaby

Selon les informations de Foot Mercato, Moussa Diaby est la priorité d’Al-Nassr, provisoirement interdit de recrutement par la FIFA en raison d'impayés mais qui espère que cette interdiction sera vite levée. Le club saoudien a d’ores et déjà transmis une première offre entre 35 et 40 millions d’euros au Bayer Leverkusen. L’intérêt des Saoudiens est de nature à faire trembler deux clubs européens : Naples et Aston Villa. En effet, les deux clubs sont les principaux courtisans de Moussa Diaby sur le marché des transferts cet été et s’apprêtaient eux aussi à transmettre une offre officielle au Bayer Leverkusen (c’est déjà fait pour Aston Villa selon certaines sources). Reste maintenant à connaître la position du joueur de 24 ans, qui aspire à revenir en Equipe de France à un an de l’Euro et qui ferait sans doute une croix à la sélection tricolore en cas de transfert précipité vers l’Arabie Saoudite.