Abramovitch viré de Chelsea, le PSG flaire la bonne affaire

Chelsea va vivre de prochains mois mouvementés, et le PSG compte bien en profiter en lui ravissant un élément clé en la personne de Jorginho.

La situation à Chelsea provoque la concentration des regards, et pas uniquement en raison de la situation géo-politique à l’origine de la mise en vente forcée du club. Roman Abramovitch n’a quasiment plus la main sur la formation où il a investi plus d’un milliard d’euros, et il est surtout un témoin distant de la mainmise récupérée par le gouvernement pour la vente des Blues. Les investisseurs sont nombreux, et les offres approchent les 3 milliards d’euros. Mais en attendant, cette situation instable ne plait pas beaucoup aux joueurs, entraineurs et supporters, qui subissent les évènements.

Chelsea est bloqué, c'est la débandade

Chelsea n’est même autorisé actuellement à vendre des billets pour ses matchs, alors que c’est un gros « no way » pour le recrutement, ou même les prolongations de contrat. Résultat, trois joueurs qui négociaient une éventuellement prolongation ont déjà décidé de signer ailleurs, avec Christiansen, Rudiger et Azpilicueta. Et l’évolution de l’effectif ne va pas aller en s’arrangeant, puisque un autre taulier de l’équipe regarde déjà ailleurs en vue du mercato. Il s’agit de Jorginho, vainqueur de la Ligue des Champions bien évidemment la saison passée, mais aussi champions d’Europe avec l’Italie et candidat au Ballon d’Or. L’Italien d’origine brésilienne n’a plus qu’un an de contrat, et son agent n’a pas fait beaucoup de mystère sur son avenir.

Le PSG face aux clubs italiens

Joao Santos s’est ainsi confié à Radio Bianconera au sujet de l’avenir du milieu de terrain, qui se verrait bien revenir en Italie, mais ne ferme pas la porte au PSG, qui cherche un joueur d’expérience pour enfin cadenasser son entrejeu. « Il a un contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2023. Pour le moment, on ne peut rien faire car Chelsea n’est pas autorisé à vendre, prolonger ou acheter. Mais vu comment les choses se présentent aujourd’hui, il peut jouer pour un ténor italien comme le Milan, l’Inter, la Roma, la Juve ou le Napoli. Il y a beaucoup de clubs qui s’intéressent à lui. J’ai parlé avec le PSG également. Le Barça aussi », a livré Joao Santos, qui fait bien son travail pour faire monter la pression autour d’un joueur de 30 ans jugé comme très précieux à Chelsea. Son travail de l’ombre a été en tout cas remarqué par le PSG, qui se sait capable de faire une belle offre par rapport aux concurrents principalement italiens pour Jorginho.