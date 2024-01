West Ham officialise sa réponse à l'OM

L'OM a tenté sa chance pour faire signer Saïd Benrahma, mais c'est un cruel échec et West Ham a tenu à le faire savoir.

Dans le dossier Saïd Benrahma, la chasse est ouverte et Lyon comme Marseille tentent leur chance. C’est l’OM a dégainé récemment avec une offre pour un prêt avec option d’achat, mais West Ham a tout simplement annoncé par la voix de son manager que son club n’y avait pas donné suite. « Marseille a fait une offre pour un prêt. Pour autant que je sache, l'offre a été rejetée. Nous devons probablement vendre pour recruter d'autres joueurs. Nous sommes probablement plus enclins à vendre qu'à prêter des joueurs », a livré David Moyes, qui ne ferme donc pas la porte à un départ de l’international algérien, mais à condition que ce soit sous une forme définitive.

