A Lorient, le conte Le Fée est terminé

Par Claude Dautel

Grand espoir du football français, Enzo Le Fée fait le bonheur de Lorient, mais les supporters des Merlus doivent en profiter. Le milieu de terrain a clairement fait savoir qu'il jouait ses derniers matchs avec le club breton.

Du haut de ses 23 ans, Enzo Le Fée sait ce qu’il veut et surtout ce qu’il ne veut pas. Et au moment où son club occupe une très belle huitième place au classement de Ligue 1, avant de se déplacer dimanche prochain à Lille, le milieu de terrain international Espoirs français a prévenu tout le monde qu’il demandait un bon de sortie pour le prochain mercato, annonçant brutalement que l’heure des négociations avec le FC Lorient était terminée. Si Loïc Féry souhaite bloquer sa pépite une saison de plus, alors il devra accepter l’idée que Le Fée parte gratuitement dans un an. Dans les propos relayés par Le Télégramme, le natif de Lorient annonce la couleur à ses dirigeants et aux supporters bretons, alors que sa valeur marchande est annoncée à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Le Fée n'a pas aimé que Lorient le plante

Le maintien. ☑️ Merci pour votre soutien, on avance ensemble ! 💥🧡 pic.twitter.com/JUdQuSNt6T — Enzo Le Fée (@enzolefee_) March 12, 2023

L’heure n’est en effet plus aux tergiversations pour Enzo Le Fée, qui pointe du doigt la manière dont son club de toujours a mené les discussions ces derniers mois. « C’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat », a très fermement prévenu le milieu de terrain de Lorient. Les clubs intéressés sont prévenus, et ils sont nombreux, Enzo Le Fée attend les offres.