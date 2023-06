500 millions par an, Lionel Messi demande encore une faveur à l'Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Malgré une offre colossale de l’Arabie Saoudite, Lionel Messi fait toujours d’une signature au FC Barcelone sa priorité lors de ce mercato. Au point de demander une faveur à Riyad.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a fait ses adieux au club de la capitale samedi soir à l’occasion de l’ultime match au Parc des Princes contre Clermont. Sifflé par les supporters du PSG, l’international argentin ne laissera pas un souvenir impérissable à Paris malgré une deuxième saison plus que convenable. La Pulga est désormais tournée vers son avenir et plusieurs destinations s’offrent au sextuple Ballon d’Or, de Barcelone à l’Inter Miami en passant par l’Arabie Saoudite.

Les Saoudiens, qui ont déjà mis le grappin sur Karim Benzema et sur Cristiano Ronaldo, rêvent de faire revenir l’ancien capitaine du Barça et lui ont proposé un salaire XXL estimé à 500 millions d’euros par an. Des revenus qui ont de quoi faire tourner la tête du principal intéressé, qui fait néanmoins d’un retour à Barcelone sa priorité à court terme selon GOAL. A en croire le média spécialisé, Lionel Messi a d’ailleurs demandé à l’Arabie Saoudite de reporter son arrivée à 2024 au lieu de 2023… aux mêmes conditions salariales.

L'Arabie Saoudite veut Messi dès cet été

Une requête pour l’instant refusée par les dirigeants saoudiens, qui souhaitent faire venir Lionel Messi dès cet été et qui refusent de promettre au n°30 du PSG un salaire équivalent dans un an. A très court terme, l’Argentin éprouve véritablement le désir de rentrer chez lui à Barcelone et d’évoluer sous les ordres de Xavi. C'est aussi le souhait de sa famille, sa femme ayant la volonté concrète de revenir à Barcelone, tout comme l'un de ses fils qui aurait clairement la nostalgie de sa vie en Espagne. Les récentes discussions entre Jorge Messi et Joan Laporta en Catalogne prouvent la volonté du meilleur joueur de l’histoire de revenir dans son ancien club mais dans le clan Messi, l’objectif est de garder l’offre de l’Arabie Saoudite sous le coude afin potentiellement de l’accepter d’ici un ou deux ans.

