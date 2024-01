230 millions d’euros, le record de Neymar en danger en 2024

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le record du transfert le plus cher de l'histoire du football, celui de Neymar au PSG en 2017, pourrait bien être balayé en 2024. Et bien évidement, Chelsea est dans le coup.

Le marché des transferts est un monde qui ne connait pas la crise. Les montants sont toujours de plus en plus élevés, et rien ne semble devoir freiner cette surenchère permanente. L’Arabie Saoudite a récemment lancé une vague de recrutements à des prix exorbitants, mais il faut toujours compter sur les clubs anglais pour faire monter les prix. Et selon ESPN, le record incroyable du PSG avec l’achat de Neymar au FC Barcelone pour 222 millions d’euros à l’été 2017, pourrait bien être battu dans le courant de l’année 2024.

Chelsea et ses moyens financiers inépuisables

Les regards se tournent vers Chelsea, et son propriétaire Todd Boehly qui ne semble avoir aucune limite dans ses dépenses. Malgré les échecs répétés de ses investissements, , l’Américain a bien l’intention de continuer à dépenser pour enfin recruter les joueurs qui vont aider à faire franchir un cap aux Blues. Et selon ESPN, pour aller chercher Victor Osimhen, qui vient de prolonger à Naples, le prix de 200 millions de livres sterling, soit 230 millions d’euros, est désormais évoqué.

Un transfert choc qui provoquerait donc le montant le plus cher jamais mis sur un joueur de football en la personne du Nigérian, qui vient de terminer à la 8e place du dernier classement du Ballon d’Or. Mais malgré sa récente prolongation, son avenir ne semble plus vraiment être en Italie, surtout qu’il pourrait recevoir une offre salariale jamais vue du côté de Chelsea. Surtout que, si le club londonien reste le grand favori dans ce dossier, Manchester United pourrait participer à une folle surenchère et permettre de voir le mercato connaitre un nouveau record, alors que la marque de Neymar pour son arrivée au PSG date tout de même de 2017.