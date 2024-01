200 ME, l'offre folle pour Vinicus est prête

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Suite à l'acquisition de 25 % des parts de Manchester United par Sir Jim Ratcliffe, le club anglais souhaite frapper fort sur le marché des transferts, avec notamment une offre monstrueuse.

En pleine décadence depuis une décennie, Manchester United souhaite renouer avec le succès. Pour y parvenir, les Red Devils veulent recruter mais de manière intelligente. Depuis plusieurs saisons, le géant anglais a beaucoup dépensé sur le marché des transferts mais en se trompant très souvent dans ses choix sportifs. Ainsi, comme l'avance le site football365.com, Manchester United prépare la plus grosse offre de son histoire pour s'offrir les services de l'un des meilleurs joueurs au monde l'été prochain. Si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid dans les prochains mois, alors Manchester proposera environ 200 millions d'euros aux Merengues pour recruter Vinicius Junior. Le Brésilien deviendrait ainsi le joueur le plus cher de la Premier League et le deuxième plus cher de l'histoire, derrière son compatriote Neymar.

Viré par Mbappé et le Real, Vinicius peut devenir roi de Manchester

Récemment, la presse espagnole a expliqué que Florentino Pérez avait fait un choix entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le président du Real Madrid estime que le Français est plus fort et il souhaite poursuivre avec lui. Le boss madrilène envisage ainsi de vendre le Brésilien comme l'explique le média El Nacional. S'il rejoint Madrid, Mbappé touchera assurément le plus gros salaire de l'équipe. Pour faire des économies, le club de la Maison Blanche pourrait prendre la décision de vendre Vinicius. Cela tombe bien puisque Manchester United est prêt à lui confier les rênes de l'équipe. Reste à savoir si le joueur de 23 ans acceptera de quitter le Real Madrid, où il semble très attaché, surtout pour rejoindre Manchester dont le projet sportif reste encore assez flou malgré l'arrivée imminente de Sir Jim Ratcliffe.