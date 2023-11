10 millions pour cette pépite de L1, l'Angleterre s'affole

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Formé au FC Nantes, Quentin Merlin s'impose comme le joueur le plus prometteur du club. À 21 ans, le latéral gauche commence à taper dans l'œil de plusieurs gros clubs européens comme le PSG et des cadors de la Premier League.

Titulaire indiscutable à Nantes, Quentin Merlin est clairement l'un des joueurs les plus importants des Canaris. Homme fort de la formation de Pierre Aristouy, l'international avec les espoirs (7 sélections) commence à devenir trop grand pour son club. Merlin est présenté comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. La presse française et la presse étrangère évoquent ces dernières semaines que le jeune défenseur intéresse de plus en plus des gros clubs européens sur le mercato. Selon les renseignements de 90min, le vainqueur de la Coupe de France 2022 est un profil qui plaît particulièrement en Premier League. Notamment à Manchester City ou à West Ham qui aimeraient l'intégrer dans la rotation de leur effectif.

Quentin Merlin affole l'Europe, Nantes se frotte les mains

Outre les deux équipes anglaises, plusieurs autres clubs en Europe surveillent aussi Quentin Merlin. Le Bayern Munich, le RB Leipzig, Naples ou même le Paris Saint-Germain sont des candidats crédibles pour recruter le joueur de 21 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de la Loire-Atlantique, la pépite du FC Nantes est évaluée à seulement 10 millions d'euros. Un prix assez bas par rapport à ses performances en club ou en sélection. Privé d'une possibilité de disputer une Coupe d'Europe avec les Nantais, Merlin pourrait logiquement rêver d'un plus grand club. Le début de saison des Canaris est bon avec une septième place en Ligue 1, où Merlin a clairement son importance dans ces résultats. Les propositions sont visiblement nombreuses et l'été prochain risque d'être une période charnière dans la carrière du numéro 29. Le FC Nantes va assurément tout faire pour grimper son prix.