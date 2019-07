Jeux vidéo : FIFA envoie du rêve avec une pochette spéciale Zidane

Dans : Info, Liga, Foot Europeen.

On le sait depuis plusieurs jours, c’est Eden Hazard qui sera la tête d’affiche du prochain FIFA, lequel sortira au mois de septembre prochain. Mais ce mardi, EA Sports a fait une annonce qui devrait plaire aux amateurs du jeu vidéo. Et pour cause, une édition « ultime » sera également commercialisée, avec en pochette un certain… Zinedine Zidane. Outre le fait de détenir une magnifique pochette, ceux qui décideront d’acheter cette édition pourront jouer à FIFA 20 quelques jours plutôt, et bénéficieront de privilèges dans le mode Ultimate Team (packs et points FIFA).