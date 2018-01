L’improbable polémique Benzema-Parisot à propos d’un bébé tigre

Dans : Info.

Actuellement en vacances à Dubaï, Karim Benzema en a profité pour poster sur les réseaux sociaux des photos qui ont provoqué de vives réactions. Il y a un an, l’attaquant français avait profité d’un séjour en Martinique pour se prendre en photo en tenant un iguane, comportement interdit par la loi, ce qui lui avait valu une amende et des réprimandes des associations de défenses des animaux. Cette fois-ci, le buteur du Real Madrid a posé aux Emirats Arabes Unis avec ses enfants en compagnie d’un bébé tigre, qui a fasciné Ibrahim, son bébé de cinq mois, et amusé Mélia, sa fille de quatre ans.

En retour, l’ancien lyonnais s’est pris quelques missiles dans les commentaires, déplorant cette pose avec « une espèce en danger de disparition », « la maltraitance et la domestication d’animaux sauvages » et « l’encouragement à des pratiques touristiques qui nuisent aux animaux sauvages et le rende complice de cette maltraitance » annonce même la fondation « 30 Millions d’Amis », qui n’oublie pas de mentionner le « mauvais exemple donné aux enfants ».

Rebondissant sur cette polémique, Laurence Parisot, ancienne patronne du Medef, en a rajouté une couche avant de se faire reprendre de volée par Karim Benzema himself. Le footballeur faisant bien comprendre, en y mettant les formes, que la politicienne cherchait surtout à se faire un beau coup de publicité à son détriment. Ce ne serait pas la première...

Cher @Benzema, pouvez-vous nous expliquer d’où vient ce bébé tigre ? Où est sa maman ? Que comptez-vous en faire ? Ne pensez-vous pas qu’il serait plus heureux dans son milieu naturel ? pic.twitter.com/Cpgw1Itsph — Laurence Parisot (@LaurenceParisot) 3 janvier 2018