FIFA 22 : Éjecté, Pierre Ménès laisse un grand vide

Dans : Info.

Après la fin de sa collaboration avec Pierre Ménès, Electronic Arts, l’éditeur du jeu vidéo FIFA, a décidé de ne pas remplacer le journaliste aux commentaires de l’édition 2022. La seule voix d’Hervé Mathoux animera les matchs simulés.

Après l’éviction de Pierre Ménès, aucun journaliste ni consultant ne le remplacera aux commentaires de FIFA 22. Selon les informations de L’Equipe, Electronic Arts se contentera de la seule voix d’Hervé Mathoux pour animer les matchs de son célèbre jeu vidéo. Une décision qui nécessite évidemment quelques retouches sur le plan technique. L’éditeur a en effet adapté les phrases enregistrées par le présentateur de Canal+ pour un commentaire de match en solo, c’est-à-dire sans besoin d’être relancé par un binôme.

Les fans du jeu vidéo auront peut-être un peu de mal à s’y faire pendant leurs premières heures de pratique, mais nul doute que l’absence de Pierre Ménès ne les empêchera pas de savourer cette prochaine édition dont la sortie est prévue le 1er octobre, soit environ six mois après l’annonce de la fin de la collaboration entre la société américaine et l’ancien spécialiste de Canal+. « Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA Sports FIFA », avait réagi Electronic Arts.

Hervé Mathoux seul jusqu’à FIFA 23

« Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu », avait communiqué l’éditeur du jeu vidéo, refroidi par le contenu du reportage de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Après à sa diffusion, ce document avait provoqué une énorme polémique concernant Pierre Ménès, accusé de sexisme. A noter que le journaliste Hervé Mathoux, aux commentaires des jeux FIFA depuis 2007, aura bien un nouveau complice pour les éditions suivantes.