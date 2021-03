Polémique : Pierre Ménès éjecté de FIFA 22 !

Dans : Info.

La décision a été rapide ce qui concerne EA Sports, qui a décidé de ne plus faire confiance à Pierre Ménès pour les commentaires du célèbre jeu « FIFA ».

Voix du jeu vidéo depuis 2017, Pierre Ménès ne sera pas de la partie pour la prochaine édition. Après avoir annoncé tout récemment qu’elle allait se pencher rapidement sur la question, la branche française de EA Sports a fait savoir qu’elle mettait un terme à son partenariat avec le consultant de Canal+. Ce dernier est dans la tempête suite aux différentes révélations du documentaire diffusée par la chaine cryptée ce dimanche. Dans « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », Pierre Ménès avait été confronté par une de ses accusatrices, Marie Portolano en l’occurence, mais son entretien avait été censuré par Canal+, qui estimait certainement que le consultant se tirait une balle dans le pied avec son comportement et ses réponses pendant l’entretien. Tout a fini par se savoir, et la polémique n’en a été que plus virulente à l’encontre de l’ancien journaliste de L’Equipe. Son image en a pris un coup, et EA Sports ne veut donc plus être associé à son commentateur vedette.

« Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intègrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu. Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel », a fait savoir la branche française d’EA Sports, qui passe chaque année la barre du million d’exemplaire vendu dans l’hexagone.