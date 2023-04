Gérard Piqué harcelé, il a vécu l’enfer à cause de Shakira

Dans : Info.

Par Corentin Facy

En juin dernier, Shakira et Gérard Piqué annonçaient dans un communiqué publié sur Instagram leur séparation.

L’un des couples les plus médiatisés de la dernière décennie a rompu après douze ans d’amour et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette séparation a été particulièrement difficile pour Shakira, qui a découvert que Gérard Piqué lui était infidèle depuis plusieurs années. La chanteuse s’est vengée de l’ancien défenseur du FC Barcelone dans un tube et n’a pas non plus épargné Clara Marti, la nouvelle petite amie de l’ex-international espagnol.

Une séparation difficile pour le couple Shakira - Piqué

A force de faire monter la sauce sur les réseaux sociaux et dans ses musiques, Shakira a chauffé ses fans, lesquels sont sans pitié à l’égard de Gérard Piqué. Dans une interview accordée à la presse espagnole, Gérard Piqué a fait savoir qu’il avait vécu un véritable harcèlement de la part des fans de Shakira. Une situation qui n’a pas été simple à vivre pour l’homme d’affaires de 36 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerard Piqué (@3gerardpique)

« Au début, c'était mauvais et c'est arrivé à un point où si j'avais laissé les choses m'atteindre, je me serais jeté du haut d'une falaise. Vous ne pouvez pas imaginer les commentaires que j'ai reçus sur les réseaux sociaux de la part de ses fans. Des millions de barbaries ! » explique notamment Gérard Piqué avant de conclure sur une note positive et combative en indiquant qu'il faisait face à ce harcèlement dont il ne fait plus attention désormais.

Piqué harcelé par les fans de Shakira

« Mais je me fiche de tout cela. Honnêtement, je ne les connais pas. Ces gens n'ont pas de vie et pourquoi devrais-je m'en soucier ? Je ne les rencontrerai jamais, ce sont des robots. Si vous prenez en compte l'opinion des gens, vous êtes mort. Ils veulent que vous vous inquiétiez et quand vous le ferez, ils auront gagné. Vous devez leur montrer que vous ne vous en souciez pas parce que cela les met encore plus en colère » a lancé Gérard Piqué, qui souhaite désormais tourner la page même s’il lui sera difficile d’oublier Shakira, qui n’est autre que la mère de ses deux enfants.