Benzema et sa Rolex, le Ballon d'Or du peuple choque la France

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Tandis que plusieurs joueurs de l'équipe de France de football sont intervenus pour lancer un appel au calme suite aux émeutes provoquées par la mort d'un jeune garçon abattu par un policier, Karim Benzema fait de la pub pour Rolex sur ses réseaux sociaux.

« Le ballon d’or du peuple qu’il disait. Zéro prise de position et sur exhibition de sa fortune. » En diffusant vendredi une vidéo mettant surtout en valeur sa montre de luxe, Karim Benzema a provoqué des remous sur les réseaux sociaux, y compris chez ceux qui partagent ses opinions. Car pendant que la France s’embrasait, y compris la ville de Lyon où il a ses racines, et que plusieurs footballeurs vedettes, dont Kylian Mbappé, appelaient au calme, le Ballon d’Or semblait bien loin de toutes ces préoccupations. De quoi faire monter une vraie irritation, même si Karim Benzema est désormais en Arabie Saoudite. Alors, certains ont fait part de leur colère face à celui qui s'était proclamé « Ballon d’Or du peuple » lorsqu’il avait reçu le trophée de meilleur footballeur du monde en 2022

Son absence de réaction à la fois à la mort d'un jeune garçon de 17 ans, mais également au chaos que cela a déclenché dans son pays, étonne et déçoit. « Tu penses qu’il s’adresse à qui quand il parle de ballon d’or du peuple ? Celui d’Espagne ? Je ne crois pas. C’est juste un discours de façade. Qu’il fasse ce qu’il veut de son oseille, mais qu’il se garde des postures populistes. Les gens des quartiers ne sont pas idiots (...) Il met bien plus en avant ses richesses personnelles que quelconque conviction ou engagement. Ce n'est pas un ballon d’or que l'on aurait dû lui attribuer, mais un Oscar », lance, par exemple, ily@s3, consterné par cela. Il n'est pas le seul à faire part de son mécontentement sous le message et la vidéo de Karim Benzema. « Meskine la France en mode émeute et le mec nous montre la Rolex meskine », constate également Ici c'est le 93.

Benzema et la France, sujet sensible

Nombreux sont ceux qui sont déçus par l'attitude de KB9, notamment par rapport à sa religion. Cependant, Benzema a quelques soutiens qui rappellent que la France a plutôt tourné le dos à l'attaquant ces dernières années et qu'il a le droit de ne pas intervenir. « Il a raison de ne pas s’engager Benzema, il est détesté médiatiquement et s'il prend position, ils vont déformer ses propos et l’attaquer (...) Des péchés tout le monde en commet, personne n’est parfait et à sa place, on ferait pareil ou pire », fait remarquer @PSGBruxelles. Le débat est en tout cas intense, preuve s'il en était besoin que Karim Benzema était un sujet clivant en France.