L'équipe de France appelle à la fin des émeutes

Les joueurs de l'Equipe de France réagissent encore à la mort du jeune Naël. Après avoir soutenu la famille du jeune homme et condamné le policier mis en cause, les Bleus calment désormais le jeu sous fond d'émeutes urbaines de plus en plus violentes en France.

La mort du jeune Naël (17 ans), mardi à Nanterre, n'en finit plus de remuer l'opinion publique française. Citoyens comme les autres, les joueurs de l'Equipe de France n'ont pas été en reste dans cette affaire. Le capitaine Kylian Mbappé avait « mal à sa France » tandis que Jules Koundé et Mike Maignan étaient bien plus incisifs. Le défenseur barcelonais ne digérait pas une « nouvelle bavure policière » selon ses propres mots, ni d'ailleurs le traitement médiatique de ce fait divers. Leurs détracteurs, dont certains politiques, n'ont pas apprécié ce discours tranché et favorable au jeune Naël. Cela ne s'est pas arrangé après que les émeutes urbaines se soient multipliées en France, gagnant en intensité ces dernières heures.

Les Bleus appellent les jeunes à une trêve

Un contexte très tendu qui doit cesser désormais. Très écoutés par les jeunes, les joueurs de l'Equipe de France ont fait passer un message sur les réseaux sociaux ce vendredi. Posté par certains éléments dont Benjamin Pavard sur Instagram, le long texte enjoint les jeunes français à mettre fin aux violences et à choisir une voie pacifique d'apaisement.

« Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons également. […] La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité. […] Notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation. […] Il existe d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. L’EQUIPE DE FRANCE », écrivent-ils entre autres. Leur aura suffira t-il à apaiser la situation ? En tout cas, ils se donnent les moyens d'espérer.