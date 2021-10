Wenger sort les rames pour défendre sa Coupe du Monde

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Lancé dans un grand combat, avec la FIFA, pour proposer une Coupe du Monde tous les deux ans aux amoureux de football, Arsène Wenger a sorti son plus bel argumentaire.

Le projet d’un Mondial tous les deux ans ne plaît pas à tout le monde. Si des stars, comme Ronaldo, sont favorables à la multiplication de la Coupe du Monde, d’autres acteurs du football sont contres. À l’image de Didier Deschamps. « Mon premier sentiment, c'est que le fait de passer à une Coupe du Monde tous les deux ans donne le sentiment de la banaliser. La Coupe du monde, c'est tous les quatre ans, et jusqu'à présent, c'était très bien comme ça. Si les intérêts des uns et des autres sont là, cela pourrait passer. Mais je pense que je ne serai plus concerné quand ça passera », a balancé le sélectionneur de l’équipe de France, jeudi lors d’une conférence de presse. Malgré les nombreuses critiques, Arsène Wenger va continuer de pousser pour sa réforme, malgré sa réticence du départ.

« Le monde a changé »

« Même moi au début, quand cela m'est venu je me suis dit : 'Oh putain t'es en train de déconner'. J'ai un mouvement de recul instinctif car je n'ai connu que ça, la Coupe du Monde tous les quatre ans. Après je me suis dit : 'Oh purée, c'est intéressant et il faut creuser l'idée'. Au départ, les gens sont réticents car il y a la tradition et le fait d'avoir attendu cette compétition. En même temps, le monde a changé. Ce qui me frappe, dans les moments d'audience chez les jeunes c'est que les 10-15 ans ou les 15-20 ans ont une philosophie totalement différente. Et puis on a un exemple, on a eu l'Euro cette année. C'était merveilleux et de grande qualité. On a une Coupe du Monde l'année prochaine. Cela ne choque personne. Sur le regroupement des matchs de qualification, sur une meilleure séparation des matchs de clubs et d'équipes nationales, tout le monde est d'accord. On peut imaginer beaucoup de choses », a avoué, sur RMC, Wenger, pour qui l’excuse d’un calendrier surchargé utilisée par ses détracteurs n’est pas bonne.

« Ce qui les emmerde, c'est de faire des petits matchs »

« Il y a de fausses idées qui circulent. J'ai joué contre Cristiano Ronaldo en 2004. Il joue encore. Il fait près de 70 matchs tous les ans. Lui et Messi, depuis 2006, donc 15 ans, ont joué près de 70 matchs tous les ans. Et ils jouent toujours. Il ne faut pas vivre avec l'idée que le football tue les joueurs. Dans ma carrière, j'ai eu des problèmes avec les joueurs qui ne jouaient pas, pas avec ceux qui jouaient. Surtout, les grands joueurs veulent faire des grands matchs. Ce qui les emmerde, c'est de faire des petits matchs », a conclu le directeur du Développement du football à la FIFA, qui pourra au moins compter sur le soutien de Gianni Infantino.