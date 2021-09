CdM : Ronaldo à fond derrière le Mondial tous les 2 ans

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Quelques jours après avoir émis l’idée d’organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, Arsène Wenger a précisé sa pensée, avec le soutien d’anciennes légendes du football mondial.

Le nouveau projet d’Arsène Wenger pour révolutionner le foot de sélections ne plaît pas à tout le monde. Ces derniers jours, l’UEFA et les ligues européennes ont affiché leur désaccord envers les choix de la FIFA. Si rien n’est encore fait, Arsène Wenger prépare bien une refonte du calendrier après la Coupe du Monde 2026. Un projet détaillé en personne par le directeur du développement du football à la FIFA. « Notre mission est de planifier, mettre en place les compétitions de demain et d'améliorer le football mondial. Nous voulons garder le ratio de 80 % de matchs avec les clubs, 20 % avec les sélections. Mais nous voulons le rendre plus efficace au niveau organisationnel, avec trois axes d'étude : moins de déplacements, du repos pour les joueurs et plus de matchs à enjeu et de qualité... L'option n°1 serait donc d'avoir du football de club entre août et septembre, puis que le mois d'octobre soit complètement pour les équipes nationales. Ensuite, les joueurs seraient dédiés aux clubs jusqu'à la fin de saison, avec une compétition continentale en juin. Tous les deux ans, cela donne plus d'opportunités pour jouer la Coupe du Monde, mais aussi pour l'organiser », a lancé Wenger lors d’une conférence de presse organisée par la FIFA.

Ronaldo utilise Messi et Cristiano Ronaldo

À cette occasion, d’anciens grands joueurs ont poussé pour cette révolution, à l’image de Ronaldo. « Avoir la compétition la plus importante tous les deux ans, ce serait spectaculaire, vraiment. Le calendrier actuel a été créé il y a presque 100 ans. Le monde a totalement changé... Si vous demandez à Messi ou Cristiano Ronaldo s'ils souhaitent avoir plus d'opportunités de gagner la Coupe du Monde, je suis sûr qu'ils vous diraient oui », a expliqué la légende brésilienne, suivie par Peter Schmeichel. « Je me suis qualifié pour une Coupe du Monde seulement. Je suis clairement pour avoir une Coupe du Monde tous les deux ans. Le calendrier d'aujourd'hui est un peu obsolète », a avoué le champion d'Europe 1992 avec le Danemark. Reste maintenant à savoir si ces discours sont authentiques, alors que ces grands noms occupent un rôle d’ambassadeur à la FIFA… Quoi qu’il est soit, certains joueurs en activité, comme Gareth Bale, pour qui la tradition doit rester en place, sont contre ce nouveau projet, qui n’a donc pas fini de faire parler.