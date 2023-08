Vers un 8e Ballon d’Or, Messi fait rager ses concurrents

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

En tant que vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a de grandes chances de remporter son huitième Ballon d’Or. Pas de quoi provoquer un énorme enthousiasme chez le favori annoncé.

Il y a bien un ou deux concurrents du côté de Manchester City. Grâce au triplé réalisé la saison dernière, sans compter la Supercoupe d’Europe remportée cette semaine, les Citizens Erling Haaland et Rodri représentent des candidats crédibles pour le prochain Ballon d’Or. Mais sauf surprise, la récompense atterrira pour la huitième fois entre les mains de Lionel Messi. L’Argentin devrait être plébiscité pour son sacre tant attendu en Coupe du monde.

Messi tourné vers le collectif

Ce sera l’occasion pour lui de marquer encore un peu plus l’histoire du football. Mais ça, Lionel Messi s’en fiche. « Tout au long de ma carrière, je l'ai dit à de nombreuses reprises, même si le Ballon d'Or est un prix très important pour ce qu'il représente au niveau de la reconnaissance, et même si c'est l'un des plus grands titres à gagner sur le plan individuel, je ne lui ai jamais vraiment accordé d'importance entre guillemets, a réagi le meneur de jeu de l’Inter Miami. Pour moi, le plus important a toujours été les récompenses collectives, de gagner des titres avec un groupe. »

« J'ai eu la chance de tout gagner au cours de ma carrière. Après avoir gagné la Coupe du monde, vous pouvez imaginer que je ne pense plus aux prix individuels. C'était ma plus grande récompense et aujourd'hui, je profite de ce moment. Si je gagne à nouveau le Ballon d'Or, tant mieux. Sinon, ça ne change rien. J'ai eu la chance d'atteindre tous mes objectifs dans ma carrière, et maintenant j'en ai de nouveaux avec ce club. Je suis venu pour aider le club à gagner des titres et continuer à en gagner sur le plan individuel », a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, dont les concurrents seraient beaucoup plus ravis de remporter le trophée.