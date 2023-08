Messi crache sur le PSG, la plus grosse erreur de sa carrière

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En août 2021, le PSG recrutait Lionel Messi, alors en fin de contrat avec le FC Barcelone. Deux ans plus tard, les révélations de l’Argentin sur sa signature à Paris sont terribles pour le club de la capitale.

En fin de contrat avec le FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain à la surprise générale. Alors que le club parisien comptait déjà Neymar et Kylian Mbappé dans ses rangs, Nasser Al-Khelaïfi cédait à la tentation de former la « MNM » dans la capitale française, un trio qui n’aura jamais permis au PSG de régner sur l’Europe. En l’espace de deux ans, Lionel Messi a marqué 32 buts en France et a délivré un paquet de passes décisives. Statistiquement, son passage au Paris Saint-Germain n’est pas un échec honteux mais collectivement, la venue de la Pulga n’aura rien apporté. Surtout, l’international argentin n'a jamais semblé très heureux au PSG, où il n’a pas noué de relation particulière avec les supporters.

Lionel Messi se lâche sur sa signature au PSG

Au contraire, Lionel Messi a le moral au top depuis sa signature à l’Inter Miami cet été. Le champion du monde 2022 empile les buts en MLS… et se laisse aller à quelques révélations. En conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi, il a notamment été cash au sujet de son arrivée au Paris Saint-Germain avec des déclarations qui ne vont pas faire grandir sa cote d’amour auprès des supporters parisiens. « Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au PSG ce n’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami » a lancé Lionel Messi, qui fait bien comprendre qu'il n'avait jamais émis le désir de jouer pour le PSG.

Au contraire, tout se passe comme dans un rêve aux Etats-Unis. « Dès mon arrivée, mon accueil a été impressionnant. C’est une ville où il y a beaucoup de Latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l’affection, de la proximité. C’est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s’installer et apprécier ce que l’on fait » savoure Lionel Messi, comme un poisson dans l’eau en MLS où il est vrai que le niveau interroge. Mais cela n’a plus d’importance pour l’Argentin, qui a tout gagné et qui semble profiter pleinement de sa fin de carrière dans un contexte favorable et dans une ville qu’il apprécie.