Une nouvelle compétition arrive, Henry et Ronaldinho ont dit oui

Par Adrien Barbet

Alors que la SuperLeague tente de rassembler les meilleurs clubs pour une compétition élitiste et fermée, un nouveau tournoi va être lancé et regroupera d'anciens joueurs des nations championnes du monde.

Thierry Henry et Ronaldinho de retours en Coupe du monde ? Ça devrait bientôt être possible d'après les informations du Daily Mail, mais sous un autre format. Le média anglais affirme que c'est l'Elite Players Group qui organisera cette compétition. Le groupe est composé d'anciens joueurs, retraités et qui sont tous issus d'un pays qui a remporté la Coupe du monde. La France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Uruguay seront donc les seuls participants à l'EPG Cup. Christian Karembeu, qui est l'un des membres fondateurs du projet, sera donc le capitaine des Bleus. Henry devrait être présent, tout comme Marcel Desailly. Les Brésiliens Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu et Roberto Carlos sont conviés à la fête, alors que les Anglais Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, Rio Ferdinand, David James, Frank Lampard et Robbie Fowler auront l'opportunité de faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans les années 2000.

L'EPG Cup, la Coupe du monde des retraités

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elite Players Group (@eliteplayersgroup)

La compétition devrait démarrer cet été, avec un total de sept matchs, dans un stade anglais encore à trouver. La finale sera 11 juin, à trois jours de celle de l'Euro en Allemagne. Les matchs vont durer 70 minutes, toujours à 11 contre 11, pour un effectif de 18 joueurs au total, mais avec la possibilité de faire tous les changements possibles. Marco Materazzi hérite du rôle de capitaine de l'Italie, tout comme Esteban Cambiasso pour l'Argentine et Diego Lugano avec l'Uruguay. Emerson (Brésil), Michel Salgado (Espagne), Kevin Kuranyi (Allemagne) et Steve McManaman (Angleterre) seront les autres capitaines des sélections. Un casting de rêve avec uniquement des joueurs retraités, pas forcément champions du monde mais pour la plupart, des légendes de leur pays, ce sera l'autre attraction estivale.