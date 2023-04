Un problème inattendu pour Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Suite au match nul (0-0) contre Al-Feiha lors de la dernière journée du championnat saoudien, Al Nassr s'est éloigné du titre de champion. Un constat dur à avaler pour Rudi Garcia, malgré l'arrivée de Cristiano Ronaldo.

S'il a inscrit 11 buts en seulement 10 matchs de championnat en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo n'est pas assuré de remporter son premier trophée sous les couleurs d'Al Nassr. Le club saoudien est deuxième du classement, à 3 points d'Al-Ittihad. Alors qu'il ne reste que 7 matchs avant la fin du championnat, Al Nassr n'a plus son destin entre ses mains et doit espérer un faux pas de son rival pour fêter un dixième titre de champion d'Arabie saoudite. Après le match nul contre Al-Feiha, Rudi Garcia s'est exprimé au micro de la Saudi Sports Company concernant cette bévue qui éloigne son équipe du titre. L'ancien entraîneur de l'OM n'est pas satisfait de ce qu'il voit.

Rudi Garcia n'est pas satisfait d'Al Nassr et de CR7

« Le résultat est certainement mauvais, et nous ne sommes pas heureux. Je ne me sens pas satisfait de la performance des joueurs. Je leur ai demandé de jouer au même niveau que le dernier match (victoire 5-0 contre Al-Adalah, NDLR), mais cela ne s'est pas produit. Il reste sept matchs, nous allons essayer de récupérer, et nous nous rendons compte que ce n'est pas facile après avoir perdu deux points, mais tout est possible » a déclaré le technicien français. Pour son prochain match de championnat, Al Nassr sera opposé à Al-Hilal, pour un match à l'extérieur, avant d'affronter Al Wheda en demi-finale de la coupe nationale. Les prochaines échéances sont décisives pour la formation de Rudi Garcia, menée par le capitaine Cristiano Ronaldo qui bien qu'il soit venu notamment pour un énorme salaire, reste un compétiteur et souhaite remporter des titres avec sa nouvelle équipe. L'aventure saoudienne de CR7 pourrait en tout cas connaitre un sacré coup de frein en cas d'échec dans la course au titre, le Portugais étant habitué à triompher partout où il passe.