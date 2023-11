Tentative de kidnapping sur la fille de Neymar ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

La fille de Neymar a été ciblée par une tentative de kidnapping au Brésil ce mardi. La police est intervenue et les parents de l'ex-compagne de Neymar ont été frappés dans une scène qui a choqué le pays.

Les médias brésiliens ont tous braqué leurs caméras sur la commune de Cotia, ville de la banlieue de Sao Paulo, ce mardi après-midi. Une tentative d’enlèvement a été effectuée et ciblait Mavie, la fille de Neymar et Bruna Biancardi. Les renseignements des malfaiteurs étaient bons, puisque le couple, qui n’est plus ensemble mais continue de partager du temps pour s’occuper de leur fille en commune, devait se trouver dans la maison des parents de la top-model. Mais le couple et le bébé étaient partis quelques instants chez des amis pour fêter le premier mois de la petite. Résultat, les suspects se sont retrouvés dans la maison concernée avec les parents de Bruna Biancardi.

Trois suspects, dont deux identifiés

Ao vivo no #BalançoGeral: assalto à casa de Bruna Biancardi. O plano dos criminosos era sequestrar A modelo e a filha de Neymar.



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/BTsf7xsrkC — Balanço Geral (@balancogeral) November 7, 2023

Ces derniers ont été ligotés et menacés, mais les cambrioleurs rentrés par effraction ont fini par prendre la fuite à l’approche de l’arrivée de la police. Un fuyard a été arrêté par les forces de l’ordre. Un autre a été identifié et est actuellement recherché, tandis que le troisième est pour le moment non-identifié. La police a confirmé être intervenue sur ce vol qui a été commis par trois personnes, avec des coups et blessures à l’encontre des parents de l’ex-compagne de Neymar. En s’enfuyant, les voleurs ont tenté de dérober des sacs à mains, des montres et des bijoux mais le butin serait bien maigre. C’est surtout la scène choquante pour les parents et le fait que la fille de Neymar était ciblée pour un kidnapping qui a fait réagir l’opinion publique, surtout que les médias ont déjà révélé des détails troublants. Par exemple, les malfaiteurs avait déjà prévu de garder le bébé de Neymar dans un endroit précis pour exiger une rançon folle du joueur désormais en Arabie saoudite. Une épreuve de plus pour Neymar, actuellement blessé et qui se soigne au Brésil.