Rudi Völler fait tomber la France et cède sa place

A la surprise générale, l'Allemagne a battu la France 2-1 mardi soir. Entraîneur intérimaire, Rudi Voller a su réveiller la Mannschaft avec une prestation enfin digne de son rang. Néanmoins, il ne restera pas au poste. La fédération veut Julian Nagelsmann.

Une victoire et puis s'en va. Pour son premier match dirigé sur un banc depuis 18 ans, Rudi Voller a guidé l'Allemagne vers un succès de prestige contre l'Equipe de France. Si tout ne fut pas parfait et que les Bleus ont manqué de réussite par moments, la victoire 2-1 de la Mannschaft témoigne d'une préparation mentale et tactique réussie. Ancien sélectionneur de 2000 à 2004, Voller a prouvé qu'il n'avait pas perdu la main, à se demander s'il ne serait pas pertinent de le maintenir en place. Une option finalement écartée par Voller lui-même selon les médias allemands. Il préfère rester directeur sportif de la sélection allemande.

Selon Florian Plettenberg de Sky Sport Deutschland, la DFB (fédération allemande) a fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour succéder à Hansi Flick comme sélectionneur. Mais, les choses sont encore loin d'avoir abouti favorablement. « Julian Nagelsmann reste le principal candidat, mais il n'y a toujours pas de négociations. Völler souhaite garder Wolf/Wagner comme futurs entraîneurs adjoints. Une décision rapide n’est pas attendue dans les 1 à 2 prochains jours », écrit-il sur X.

