Cristiano Ronaldo rejoint le club des 700

Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, le Portugal a facilement dominé le Luxembourg (3-0) vendredi. Et devinez quoi, Cristiano Ronaldo a encore marqué.

Bien sûr, c’est loin d’être une surprise tant l’attaquant portugais empile les buts, notamment sur la scène internationale. Le buteur de la Juventus Turin, auteur d’un joli lob après une énorme erreur défensive, a en effet inscrit sa 94e réalisation en sélection. Mais ce n’est pas la statistique la plus importante pour le quintuple Ballon d’Or. Car face au Luxembourg, l’ancien joueur du Sporting Portugal, de Manchester United et du Real Madrid a atteint la barre des 700 buts en carrière (en 973 matchs), club et sélection compris !

Un total ahurissant pour Cristiano Ronaldo, qui n’est pourtant pas le premier à réaliser cette incroyable performance. Non, CR7 rejoint un petit cercle de légendes dont font partie Ferenc Puskas (746 buts entre 1943 et 1966), Pelé (767 buts entre 1956 et 1977), Gerd Müller (735 buts entre 1962 et 1981) et Romario (772 buts entre 1985 et 2007), tous devancés par l’Autrichien Josef Bican (805 buts entre 1931 et 1951). A noter que ces six légendes accueilleront bientôt un petit nouveau, puisqu’un certain Lionel Messi compte pour le moment 671 unités. Avec son rythme habituel, le capitaine du FC Barcelone pourrait les rejoindre d’ici la fin de la saison.