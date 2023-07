Ramos et Alba à Miami avec Messi, c'est le menu Best of Liga

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'Inter Miami a déjà frappé fort lors de ce mercato en s'offrant Lionel Messi et Sergio Busquets. Mais le club américain de David Beckham ne va pas s'arrêter là.

Les nostalgiques du football espagnol des grandes années vont probablement devoir suivre plus attentivement la Major League Soccer cette saison. Si le départ de Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami avait déjà provoqué un énorme engouement, ce dernier ne devrait pas se démentir à en croire le quotidien sportif barcelonais Sport. Ce dimanche, Albert Masnou, journaliste espagnol renommé, révèle que Jordi Alba et Sergio Ramos sont « à un pas de l’Inter Miami ». Les négociations avec Jordi Alba ont commencé depuis pas mal de temps, et le défenseur laissé libre par le Barça serait même très proche de signer avec le club nord-américain qui appartient en partie à David Beckham. Concernant Sergio Ramos, il s’agirait là d’une vraie surprise. Car l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était annoncé ailleurs.

L'Inter Miam recrute les vieilles gloires de Liga

Ces derniers jours, le légendaire défenseur espagnol, qui n’a pas prolongé au PSG après deux saisons en Ligue 1, paraissait proche d’un retour à Séville, le club où pour lui tout a commencé pour lui. Cependant, à en croire Sport, l’Inter Miami s’est rapproché de Sergio Ramos et ne serait pas loin de convaincre ce dernier de venir joueur le championnat nord-américain. Si David Beckham réussissait ce tour de force, nul doute que l'intérêt pour son club serait énorme, même si cela accentuera la réputation de maison de retraite dorée pour son équipe. Afin d'éviter ces critiques, le Spice Boy a également recruté Tata Martino, l'entraîneur argentin ayant vite prévenu qu'il ne voulait pas de touristes dans son effectif : « On associe parfois les États-Unis et Miami aux vacances. Mais ce n’est pas ça. Ils viennent pour la compétition. Que le meilleur joueur du monde décide de venir y jouer ouvre évidemment de belles perspectives de croissance. »