Officiel ‍: Sergio Ramos quitte le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Sergio Ramos ont annoncé conjointement la fin de leur collaboration.

Deux ans après son arrivée en provenance du Real Madrid, et après une première saison quasiment blanche, le défenseur central avait tout de même répondu aux attentes ces derniers mois. Mais il n’a pas réussi à se mettre d’accord sur une prolongation d’une saison, comme il l’espérait. Résultat, à la veille du dernier match de la saison, la fin de contrat sera effective après la 38e journée. « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières saisons aura été une expérience merveilleuse. J’ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! », a fait savoir Sergio Ramos, confiance l’information dévoilée par le PSG quelques instants plus tôt.

Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement @SergioRamos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. 🔴🔵#MerciRamos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

« Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club », a fait savoir le club parisien, qui tourne ainsi la page à une aventure qui n’aura pas répondu aux attentes au final. Et permet aussi de libérer un nouveau très gros salaire, sachant qu’à 37 ans, il émargeait tout de même à 10 millions d’euros par an. « Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous. Le leadership, l'esprit d'équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur », a confié Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain.