Pogba et Depay sont écœurés pour Benjamin Mendy

Ce vendredi, Benjamin Mendy a été innocenté des dernières charges de viol qui pesaient contre lui. Une conclusion judiciaire opposée au portrait de prédateur fait de lui dans certains médias. Une réputation erronée qui passe mal pour Paul Pogba et Memphis Depay.

Un long combat judiciaire de près de deux années s'est achevé pour Benjamin Mendy. Le latéral français était mis en cause dans huit accusations de viol et de tentative de viol. Finalement, il a été innocenté dans ces dossiers à l'unanimité sur chacune des affaires. Un soulagement pour le joueur, très ému à la fin du procès ce vendredi. Mendy aura vécu deux années difficiles, sous fond d'inculpations, d'emprisonnements et de jugement médiatique sans pitié. Tout au long de l'instruction, l'ancien marseillais a été dépeint comme un prédateur sexuel dans certains médias. Le jugement donné par le tribunal de Chester est bien différent, ce qui agace fortement plusieurs joueurs.

C'est notamment le cas de son ami Paul Pogba, lequel a conversé avec Benjamin Mendy en visio. La Pioche a publié un message sur Instagram où se mêlent soulagement et amertume. « Je suis si heureux pour toi, mon frère. Toutes ces personnes qui parlaient mal de toi, maintenant je veux les voir laver ton nom. J'attends avec impatience ton retour sur le terrain », écrit Pogba avec en illustration une image d’une visio réalisée entre les deux hommes. Mais, ce n'est rien en comparaison avec la sortie de Memphis Depay sur Twitter.

Benjamin Mendy



All cases dismissed.

So what are we doing now?

Who is going to help this brother heal?

Who’s going to be Responsable for the damage on he’s name?

How he’s going to have he’s career back?

Many years of investment to become a professional football player…. Now… pic.twitter.com/84kxF77RgY