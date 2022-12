Cristiano Ronaldo, et maintenant le divorce !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

En larmes après l'élimination du Portugal lors des quarts de finale du Mondial, Cristiano Ronaldo est rentré du Qatar dans la peau d'un chômeur. Et c'est peu dire que CR7 est sur les nerfs.

La star portugaise doit se demander actuellement quel sorcier a pu lui jeter un sort, lui qui depuis qu’il a quitté la Juventus pour revenir à Manchester United enchaîne galère sur galère. D’abord mis sur la touche par Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a ensuite été purement et simplement viré par les Red Devils, le club anglais ne supportant pas les graves accusations émises lors d’une interview accordée par CR7 à Piers Morgan. Furieux d’être devenu un remplaçant de luxe du côté d’Old Trafford, Ronaldo a tapé fort et probablement trop, puisqu’à quelques jours du début du Mondial au Qatar, alors qu’il se préparait avec sa sélection, il a reçu sa lettre de licenciement. La première étape d’une grosse descente aux enfers, et d’une séparation qui semblait inéluctable, la carrière de Cristiano Ronaldo entrant dans une nouvelle phase après ce Mondial 2022 qui s'est fini tristement.

Cristiano Ronaldo écoeuré et prêt à craquer

Tandis que le Portugal atteignait les quarts de finale de la Coupe du Monde, l’avenir en club de Cristiano Ronaldo se négociait, avec notamment les révélations sur l’offre monstrueuse transmise par un club saoudien, lequel a proposé 200 millions d’euros pas saison au quintuple Ballon d’Or. Une proposition transmise non pas par Jorge Mendes, agent historique de CR7, mais un autre intermédiaire. Car selon AS, entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes, qui sont un peu comme père et fils, la relation serait devenue glaciale, au point même qu’une rupture brutale entre les deux hommes serait dans l’air du temps, tout cela au crépuscule de la carrière du joueur de 37 ans. Le média sportif espagnol affirme même que la proposition d’Al Nassr, et son salaire record, a été faite dans le dos de Jorge Mendes, lequel gère les intérêts de Cristiano Ronaldo depuis ses débuts professionnels.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Du côté du joueur, qui trouve actuellement du réconfort auprès de sa compagne, Georgina Rodriguez, très en vue au Qatar, et de ses enfants, on était déjà très agacé que Jorge Mendes ne lui trouve aucune porte de sortie lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo étant resté à Manchester United uniquement parce qu’il n’avait aucune offre sérieuse d’un autre grand club, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG ne donnant pas suite au contact initié par Jorge Mendes. « Les oreilles de CR7 n’écoutent plus uniquement son agent historique », explique Aritz Gabilondo, journaliste de AS, qui précise que depuis le retour de Doha de l’équipe du Portugal la tension a encore monté d’un cran entre les deux hommes. Il faut désormais que la star mondiale fasse le bon choix, car alors qu'il fêtera ses 38 ans le 5 février prochain, Cristiano Ronaldo doit désormais décider où il finira sa carrière et s'il sera fidèle jusqu'au bout à celui qui a contribué à faire de lui la légende du football qu'il est.