Pep Guardiola, l'énorme coup du Brésil après le Qatar

Par Nicolas Issner

Le Brésil a sûrement trouvé son futur sélectionneur en la personne de Pep Guardiola alors que Tite quittera la Seleção après le Mondial 2022. L'entraîneur de Manchester City s'est vu proposer un salaire astronomique.

Une page se tournera pour la sélection brésilienne après la Coupe du monde au Qatar. Premièrement par rapport à la star du pays, Neymar, qui a annoncé qu'il s'agira peut-être de sa dernière chance de remporter une couronne mondiale. Mais aussi sur le banc puisque Tite quittera ses fonctions, occupées depuis 2016. Le sélectionneur de 60 ans l'avait annoncé il y a plusieurs semaines en conférence de presse. « Je vais rester jusqu'à la fin de la Coupe du monde au Qatar » déclarait Tite après plus de cinq ans de travail marqués par une Coupe du monde ratée en 2018 et une finale de Copa America perdue à la maison en juillet 2021 contre l'Argentine. Ce jeudi, on en sait un peu plus sur les intentions de la Confédération Brésilienne de Football (CBF). Des intentions très élevées à l'image du palmarès mondial de la Seleção avec ses cinq Coupes du monde. En effet, le journaliste Mario Cortegana de chez Marca a annoncé que la CBF était revenue à la charge pour tenter le coup Pep Guardiola. Une opération déjà refusée en 2018 après le quart de finale perdu face à la Belgique.

Un salaire annuel de 12 millions d'euros !

La CBF le ofrece alrededor de 12 millones al entrenador del City.



Quiere que sea el sucesor de Tite, que deja el cargo tras Qatar 2022, y hay gran confianza en alcanzar un acuerdo.@marca @Marcatransfer — Mario Cortegana (@MarioCortegana) April 7, 2022

Pour arriver à ses fins, la CBF compte mettre le paquet en offrant un salaire de 12 millions d'euros à Pep Guardiola. D'après Marca, des premiers contacts ont déjà été pris entre les dirigeants du football brésilien et le frère de Pep, Pere Guardiola, également son représentant. Si l'ancien entraîneur du Barça avait avoué récemment « vouloir reprendre une sélection nationale après son mandat à City », le Brésil ne paraît pas être une priorité. « Le Brésil a de très bons entraîneurs brésiliens qui doivent entraîner la Seleção. Il existe de bons entraîneurs brésiliens. Le débat est clos » rétorquait Pep Guardiola récemment àTNT Sports Brasil. En attendant, le technicien des Skyblues est encore sous contrat avec les pensionnaires de l'Etihad Stadium jusque juin 2023. De son côté, le Brésil tentera de ramener la coupe à la maison après 20 ans sans consécration mondiale. Les titres sont la marque de fabrique du Catalan. Dans sa carrière d'entraîneur, Pep Guardiola a déjà glané 31 trophées, en attendant la fin de saison et un éventuel sacre de champion d'Angleterre et en Ligue des champions. L'entraîneur idéal pour la Seleção ?