Cristiano Ronaldo sort une eau miraculeuse, l'Espagne s'étouffe

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo lance une eau minérale en Espagne avec l'entreprise URSU9. Son eau serait plus pure et meilleure pour la santé que les autres marques. Néanmoins, ce n'est pas du tout l'avis de la presse espagnole qui juge la publicité mensongère.

Plus qu'un footballeur, Cristiano Ronaldo est un businessman avisé. Au repos pendant la trêve après ses 6 premiers mois à Al Nassr, CR7 en profite pour lancer un produit sur le marché. Il s'agit d'une eau minérale, produite en collaboration avec la marque espagnole URSU9. Cependant, comme Ronaldo ne fait jamais les choses à moitié, il ne s'agit pas d'une eau plate traditionnelle. La sienne serait conçue pour « améliorer la qualité de vie de la population ». Une eau meilleure pour la santé et même antioxydante selon la campagne de publicité associée. Sa source basée à Avila (nord-ouest de Madrid) permettrait à l'eau d'être protégée des « agressions extérieures, garantissant des caractéristiques stables et permanentes, sans subir de contamination humaines ou chimiques ».

L'eau magique de Ronaldo coulée par la presse espagnole

De belles promesses mais seulement du vent selon le journal El Pais. Tout d'abord, la propriété antioxydante est un non-sens puisque l'eau ne peut l'être par définition. Ensuite, le quotidien a mobilisé des scientifiques pour analyser la qualité du breuvage magique. Une magie que les tests ont achevé brutalement. Pas miraculeuse pour la santé, l'eau de CR7 est même jugée de qualité « faible ou douteuse » par la presse. Enfin, les photos de la campagne publicitaire, annoncées avoir été prises à Avila, viennent en fait du Portugal.

Cristiano Ronaldo annonce officiellement sa marque d'eau en Espagne.



Un ensemble qui constitue une belle publicité mensongère selon El Pais. Toutefois, pas de quoi ébranler la confiance de Cristiano Ronaldo pour son produit. Le Portugais misera sur son image de marque et comptera sur le fait qu'en Espagne aucune loi n'interdit de promettre des bénéfices sur la santé pour un produit donné. L'eau de Cristiano Ronaldo se vendra t-elle finalement ? Cela dépendra de l'importance du raisonnement scientifique face au poids de la publicité avec une star mondiale comme CR7.