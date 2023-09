Neymar flirte avec un autre club, ça ne passe pas

Dans : Foot Mondial.

Engagé avec Al-Hilal jusqu’en 2025, Neymar n’écarte pas l’hypothèse d’un retour dans son pays natal avant la fin de sa carrière. Le Brésilien, formé à Santos, semble attiré par le club de Flamengo. Une destination qu’un proche lui déconseille fortement.

Moins d’un mois après sa signature à Al-Hilal, Neymar fait déjà l’objet de nouvelles rumeurs sur son avenir. Il faut dire que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a paraphé un contrat court avec sa nouvelle équipe. Le Brésilien s’est seulement engagé pour deux ans, d’où la possibilité pour lui d’envisager une autre aventure avant la fin de sa carrière. On évoque par exemple l’hypothèse d’un retour au FC Barcelone ou dans son pays natal.

Neymar attiré par Flamengo ?

D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, certains ont cru remarquer une attirance de Neymar pour Flamengo. Mais son ami Gabriel fera tout son possible pour empêcher cette union. « Un départ à Flamengo ? Non, nous n’en avons jamais parlé, non, a répondu l’ancien joueur de Fluminense au média ESPN. S’il me disait qu’il voulait aller à Flamengo, je lui dirais : "tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c’est tout". Moi, hein, Flamengo… (rires). "Ou bien retourne au Santos, débrouille-toi". Je lui dirais ça, pas question Flamengo, vraiment (rires). »

« Je pense que s'il jouait à Flamengo, sans aucun doute, tant pour Flamengo que pour lui, ce serait une histoire incroyable, a quand même avoué Gabriel. Flamengo, comme d’autres grandes équipes du Brésil, est une équipe où ont joué les meilleurs joueurs du Brésil, peut-être du monde. Cette union entre Neymar et Flamengo serait sans aucun doute incroyable et triste pour les autres équipes contre lesquelles ils joueraient. » Malgré son départ du Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (79 buts) reste effectivement un joueur de haut niveau.