Cristiano Ronaldo au Mondial 2026 ? La caisse de retraite respire

Dans : Foot Mondial.

Par Nicolas Issner

A 37 ans, Cristiano Ronaldo pourrait ne plus disputer la Coupe du Monde en cas de défaite dans le barrage entre le Portugal et la Macédoine du Nord. Mais CR7 est le patron et faire une croix sur l'édition 2026 n'est pas d'actualité.

On pourrait penser que Cristiano Ronaldo ne rejouera plus jamais un match de Coupe du monde si la Macédoine du Nord réalise un exploit de plus ce mardi, quelques jours après avoir éliminé l'Italie chez elle. CR7, lui, précise que non ! En effet, le joueur le plus capé de la sélection portugaise (185caps) et à la fois meilleur buteur (115 buts) a répondu de manière très sèche aux questions concernant son avenir et sa retraite sportive. Le Mondial 2022 au Qatar (21 nov-18 dec) , en cas de victoire contre la Macédoine du Nord, sera-t-il le dernier du Mancunien ? « Je commence à voir beaucoup de gens se poser la même question. C'est moi qui décide de mon avenir. Si je veux jouer davantage, je le ferai. C'est moi qui dirige, point final » a rétorqué le capitaine du Portugal, légèrement énervé en conférence de presse à 24 heures de la finale de barrage face aux Macédoniens.

Six participations ? Du jamais vu dans l'histoire

Le Portugal a participé à 7 Coupe du Monde dans son histoire :



- Avant Cristiano Ronaldo, de 1930 à 2006 = 2 participations

- Avec Cristiano Ronaldo de 2006 à 2018 = 5 participations



Ronaldo porte sa nation comme personne ne l’a fait dans l'histoire du football 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/E3bQikVcYw — TobiroST⚪ (@tobiro_CR7) March 24, 2022

Nous n'y sommes pas encore mais si Cristiano Ronaldo dispute la Coupe du monde 2022 au Qatar ainsi que celle en 2026 en Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique), il deviendrait le joueur ayant joué le plus de Coupes du Monde avec six participations. Déjà un peu plus inscrit dans l'histoire du football comme étant devenu le meilleur buteur de l'histoire du football avec 807 réalisations à la suite de son triplé avec Manchester United contre Tottenham, le Portugais de 37 ans pourrait marquer son sport un peu plus de son empreinte. En cas de Mondial cette année au Qatar, Cristiano Ronaldo égalera les Mexicains Antonio Carbajal et Rafael Marquez, Gigi Buffon et Lothar Matthaüs avec cinq participations. A 41 ans en 2026, il serait seul en tête de ce classement historique. Mais qui n'a pas d'ambition n'est pas Cristiano Ronaldo. « Une Coupe du monde sans Cristiano ? Il n'y a pas de Coupe du monde sans le Portugal. Il n'y a pas d'individus ici, c'est un groupe, nous sommes tous ensemble. La Macédoine a surpris et l'a fait dans de nombreux matchs, mais je ne pense pas qu'elle nous surprendra demain. Le Portugal sera meilleur et nous irons à la Coupe du monde » a annoncé l'attaquant mancunien qui a disputé sa première Coupe du monde en 2006 en Allemagne, comme un certain Lionel Messi. Ne parlez pas de retraite à CR7 !