Après l'enfer au PSG, Neymar va vivre un cauchemar en Arabie Saoudite

Poussé dehors par la direction du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Neymar va poursuivre sa carrière dans le club d'Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un défi en inadéquation avec les dernières grandes ambitions du Brésilien ?

Comme de nombreux joueurs majeurs du football européen, Neymar a lui aussi cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite, le nouvel eldorado du football mondial. Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG, où son très gros salaire ne se justifiait plus par rapport à ses performances sur le terrain, l’attaquant de 31 ans a effectivement choisi de rejoindre Al-Hilal, ou du moins il y a été fortement poussé. Transféré pour 90 millions d’euros, l’international brésilien a paraphé un contrat de deux ans assorti d’un énorme salaire. Un bail qu’il ne respectera probablement pas selon les dires de Luis Garcia

« Ça va être un cauchemar pour lui en Arabie Saoudite… »

« Je ne sais pas si Neymar va rester là-bas pendant toute la durée de son contrat. Parce que c’est assez difficile d’être un joueur comme Neymar, qui a joué à Barcelone, à Paris ou au Brésil, et d’arriver dans une ligue un peu moins forte, comme on peut le voir aujourd’hui. Dribbler, passer le ballon, Neymar aime ça, il a besoin de défi, donc ça va être un cauchemar pour lui en Arabie Saoudite… Il a besoin de défenseurs qui lancent des défis. Là, c’est comme s’il va jouer avec des enfants ou des amis. Le football est à un niveau différent. Donc, s’il arrive de ce genre de ligue où vous n'êtes pas mis au défi, il ne pourra pas se lancer dans une Coupe du Monde et viser le sommet, ce sera très difficile », a lancé l’expert d’ESPN, qui sait que Neymar a encore de grands objectifs avec le Brésil.

Neymar de retour en Europe avant la Coupe du Monde 2026 ?

Auteur d’un doublé contre la Bolivie lors d’un match de qualifications pour la Coupe du Monde vendredi, l’ancienne star du PSG sait que le Mondial 2026 sera sa dernière occasion de marquer l’histoire de son pays en mettant fin à la disette de la Seleçao. Mais pour cela, il faudra probablement que Neymar retrouve l’effectif d’un très grand club européen à l’avenir. En 2025 à la fin de son contrat en Arabie Saoudite ou dès la saison prochaine ?